’Fiscaal voordeel bij thuiswerken’

Het scheelt de overheid veel geld aan het weer uitbreiden van het wegennet. Veel bedrijven hoeven dan ook niet te investeren in werkplekken maar alleen in de technologische ontwikkeling van thuiswerkplekken. Ook zou het onderwijs andere tijden moeten krijgen en bijvoorbeeld pas beginnen na de spits. Ook deze groep zorgt voor drukte in het overvolle verkeer. Want waarom moet half werkend Nederland om half negen starten? Voor een verpleegster of taxichauffeur zit er niets anders op. Maar voor kantoorpersoneel zou men dit anders moeten regelen.

Met het bevorderen van flexibele werktijden zal het fileleed wel eens flink kunnen dalen.

S Vermey