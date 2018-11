Laat ’I amsterdam’ ongemoeid

De tijdelijke hangplek voor toeristen en Amsterdam op het Museumplein is uitgegroeid tot een internationaal ontmoetingspunt.

Voor of na museumbezoek maken ze selfies bij en op de letters ’I amsterdam’ als bewijs voor later dat ze in de stad zijn geweest. Ze vragen om een foto te maken aan een omstander en beginnen vaak een gesprek. Al die mensen praten met elkaar, wisselen gedachten en ervaringen uit en leren wat van elkaar. Wat is er nou mooier dan zoiets te koesteren in Amsterdam dat dan wel over toeristen klaagt, maar er ook ruim van leeft.

Helaas sinds GroenLinks de macht heeft in de hoofdstad, is praten met elkaar en iets leren uit de samenleving uit den boze. Iemand heeft het in zijn kop: die letters moeten weg en dus gaan ze ook weg, wat anderen er ook van vinden. En zo heeft de politiek opnieuw een fysieke en morele kapitaalvernietiging op de scorelijst staan.

P. Wouters, Best