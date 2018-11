Mysterie rondom massale spreeuwensterfte in Haags park

Onderzoeken bij diverse laboratoria, zoals het Wageningen Bioveterinary Research laboratorium in Lelystad en universitaire laboratoria Utrecht, Gent en Rotterdam, hebben geen uitsluitsel over de oorzaak opgeleverd. „We kunnen nu alleen uitsluiten dat het om een virus gaat, zoals het usutuvirus of het westnijlvirus”, zegt Sharon Lexmond, hoofd vogelopvang van De Wulp.

Het mysterie wordt vergroot doordat alleen spreeuwen in een zeer beperkt gebied zijn doodgegaan. Lexmond sluit daarom vergiftiging niet uit. De spreeuwen zijn talrijk en maken volgens omwonenden veel herrie, verduidelijkt zij. Lexmond heeft haar hoop nu gevestigd op een nog levende spreeuw die donderdagochtend door de dierenambulance bij de vogelopvang is binnengebracht. De uitslag van bloedonderzoek bij deze spreeuw wordt over een week verwacht.