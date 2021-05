Deense journaliste (26) van bil tijdens reportage in seksclub

Of Louise Fischer (26) spijt heeft van haar escapades in club Swingland? Het was nu eenmaal ’part of the job’ en ging ’volledig natuurlijk’, zonder enige dwang, laat ze weten na haar spraakmakende reportage waarin ze ook zelf te horen is. Ze zegt van tevoren niet van plan te zijn geweest om participatiejournalistiek te bedrijven.

De jonge journaliste ondervroeg gasten in de club, maar die bleven aanvankelijk wat verlegen. Toen ze zelf mee begon te doen, sloeg de sfeer ineens totaal om, zegt ze. Ze bezocht de seksclub eerder dit jaar vanwege de heropening na de lockdown in Denemarken.

Waarschuwing

In het item stelt Fischer allerhande vragen aan de gasten. Ze interviewt ook een man met wie ze op dat moment seks heeft. Ze bracht uiteindelijk meerdere uren door in de club, terwijl het radio-item slechts enkele minuten duurt. Het Deense station, Radio 4, deelt dan ook een waarschuwing bij het bericht: ’Het werd heet en nat voor zowel onze verslaggeefster als de gasten.’