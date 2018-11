Erasmus herstelt band met studentenvereniging

De afgelopen maanden moest de vereniging een aantal veranderingen doorvoeren. Zo kwam er een gedragscode, een vertrouwenspersoon en werd de kennismakingstijd (ontgroening) anders ingericht en waren er praatsessies over de cultuur binnen het Rotterdams Studenten Corps.

Volgens de universiteit is de cultuur deels veranderd en kan de band worden hersteld. De vereniging is nog niet klaar met het proces, omdat een cultuurverandering tijd kost, zegt de EUR. „RSC/RVSV is op de goede weg. Een cultuurverandering inzetten in een vereniging met lange tradities is niet eenvoudig”, zegt Erasmus-rector Rutger Engels.

De breuk betekende dat de bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden werden stopgezet en de vereniging was niet meer welkom bij academische plechtigheden en de universitaire introductiedagen.

