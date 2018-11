’Dierenleed als attractie’

In het Romeinse rijk werden wilde dieren bij elkaar gegooid in een arena, waar ze konden vechten tot de dood er op volgde. Dit tot vermaak van de bevolking, die dit bloederige tafereel vanaf de tribunes kon volgen.

Anno 2018 kan men dit soort spektakel in Dierenrijk in Mierlo ook weer live aanschouwen. Voor de ogen van het publiek werd daar een wolf door een aantal bruine beren levend verscheurd. De woordvoerder van Dierenrijk, noemt het voorval niet meer dan een incident, en vindt dat dat nou eenmaal gebeurt in de natuur. Mijn mening: dieren opsluiten voor menselijk vermaak ís geen natuur, maar niets meer dan dieren in een onnatuurlijke leefomgeving gevangenhouden en wachten tot het fout gaat.

Rob Koelewijn, Lisse