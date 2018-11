Britten boos om campagneposter Republikein VS

De poster toont slecht onderhouden woningen naast een weg met gaten en is voorzien van het bijschrift ,,alleen u kan voorkomen dat dit werkelijkheid wordt''. Ook worden lezers opgeroepen ,,president Trump te helpen Amerika op het juiste pad te houden''.

Stella heeft met de poster vermoedelijk geen vrienden gemaakt in het Engelse dorp. Volgens een lokale bestuurder loopt Stella achter de feiten aan en is de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in Jaywick Sands. ,,Ik weet zeker dat sommige inwoners terecht verontwaardigd zijn dat ze door het slijk worden gehaald.''

Het campagneteam van de Republikein, die een zetel in het Congres hoopt te veroveren, zegt dat het nooit de bedoeling was de Britten voor het hoofd te stoten. Ook zou de naam van het dorp niet zijn genoemd. ,,Het was voor ons een voorbeeld van een plaats die slecht is bestuurd, iets wat we in ons district op alle niveaus willen voorkomen.''