’Tunesië zal nooit meewerken aan migratiedeal met EU’

„We doen ons best om onze grenzen te bewaken”, zei Jhinaoui. Maar migratie van Afrikanen naar Europa is niet het probleem van Tunesië, zei hij. De minister wilde het liever hebben over een ’ander soort migratie’: legale, waarbij Tunesische studenten een kans krijgen op de Europese arbeidsmarkt. „Een win-winsituatie voor beide kampen.”

Afgelopen zomer stelde de EU nog voor om Noord-Afrikaanse landen zoals Tunesië te verleiden zogeheten ’ontschepingsplatformen’ te herbergen voor Afrikaanse mirganten onderschept op hun weg naar Europa. In Tunesië zou naar een eventuele asielaanvraag gekeken kunnen worden en de terugkeer naar het land van herkomst begeleid.

Maar Tunesië wil er niet aan. Tenminste, nog niet, of niet in het openbaar. Volgens Nederlandse diplomaten speelt het land ’hard to get’ en zou het onder druk en in ruil voor hulp en investeringen heus bereid gevonden kunnen worden aan de Europese plannen mee te werken.

Inmiddels is er al 270 miljoen euro vanuit de Europese Unie aan Tunesië toegezegd. Nederland steekt 2,8 miljoen in een programma voor het deradicaliseren van Tunesische jongeren. Het land is een van de grootste ’leveranciers’ van terroristen voor Islamitische Staat.