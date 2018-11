Stint mag voorlopig niet de weg op

De rechter deed uitspraak in een kort geding dat was aangespannen door kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere. Dat was het niet eens met het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen, die de Stint vanwege mogelijke veiligheidsrisico’s in de ban deed.

Dat deed ze kort na het ongeluk in Oss, waarbij een Stint op een spoorwegovergang werd geschept door een trein. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. Uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de veiligheid van de Stint kwamen volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) veiligheidsrisico’s aan het licht. Om die reden werd de Stint van de weg gehaald.

Volgens de rechter is dat besluit op de juiste manier genomen. De minister kreeg informatie dat de veiligheid van de Stint in het geding zou zijn en baseerde haar besluit voor schorsing daarop. Dat ging onder meer om het mogelijke op hol slaan, het mogelijk warm worden van de bedrading en de mogelijke problemen met de gasveer.

Op basis van die informatie mocht de minister het belang van de verkeersveiligheid voor het belang van Het Kinderstraatje stellen, meende de rechter. Wel moet de minister voort maken met het nadere onderzoek naar de elektrische bolderkar. De landsadvocaat zegde tijdens de zitting twee weken geleden al toe dat voor het eind van het jaar het onderzoek klaar moet zijn.

Daar zal jurist Werner van Bentem, die Het Kinderstraatje bijstond, de minister aan houden. ,,Er als er op 31 december geen resultaat ligt, staan we hier gewoon weer’’, was hij duidelijk. Hij noemde de uitspraak teleurstellend, maar wel duidelijk.

Tegelijk zal hij een bezwaarschrift tegen de schorsing namens zijn cliënt alsnog afmaken. Dat is een andere route om die schorsing aan te vechten. ,,Eventueel procederen we tot aan de Raad van State. En als blijft dat de minister de schorsing niet juist heeft genomen, gaat de minister alle schade van mijn cliënt betalen’’, was hij strijdbaar. De afgelopen dagen komen immers regelmatig signalen naar buiten dat de minister selectief zou zijn omgesprongen met het verstrekken van informatie naar de Kamer, en dat er informatie zou ontbreken in het voorlopige ILT-rapport.

Voorafgaand aan de uitspraak waren tientallen mensen naar de rechtbank in Utrecht gekomen, onder wie veel medewerkers van Stint en mensen uit de kinderopvang. Een aanzienlijk deel van hen was niet zozeer voor de uitspraak gekomen, maar om te laten zien dat veel mensen een belang hebben bij het bestaan van de Stint.

Ook Stint-baas Edwin Renzen was aanwezig. ,,Het is niet alsof niemand geeft om de Stint’’, zei hij. Hij moest deze week faillissment aanvragen voor zijn bedrijf. Een man die op hem afstapte met de mededeling dat hij vond dat een prachtbedrijf kapot is gegaan, dankt hij hartelijk. ,,Dat doet me echt goed om te horen.’’