Politie legt illegaal feest op snelweg stil

Agenten van de lokale politie Basse-Meuse en van de federale politie gingen donderdagochtend vroeg ter plekke. De snelweg die de E40 met de E313 verbindt, is al jaren gesloten. De feestgangers vonden het blijkbaar een geschikte plaats om een fuif te organiseren, maar de politie ging over tot een ontruiming. In de vroege ochtend was de rust er teruggekeerd.

