’Terroristische berichten binnen een uur van het internet’

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is enthousiast en staat open voor de afspraken. ,,We zagen bij recente terroristische aanslagen dat zogenoemde lone wolves zijn aangezet door berichten op internet. Om dat te voorkomen zijn grensoverschrijdende afspraken nodig.’’

De regels gelden voor ieder bedrijf dat online diensten in de EU aanbiedt. Tot op heden lukt het maar mondjesmaat om terroristische berichten tijdig van internet te laten halen. Als dat binnen een uur gebeurt, is het snel genoeg om grootschalige verspreiding te voorkomen, blijkt uit metingen. ,,Dergelijke berichten zijn een groot gevaar voor onze samenleving, met EU-beleid kunnen we die veel makkelijker van het internet krijgen’’, aldus de minister.

Het is volgens de CDA-bewindsman wel van belang dat alle Europese lidstaten dezelfde internetberichten aanmerken als ‘terroristisch’. ,,Dat gaat als het aan ons ligt om berichten die aanzetten tot terroristische misdrijven, die daarvoor werven of die bedoeld zijn als training voor terroristen.’’

Zorgen

Europese onderhandelingen over de nieuwe regels zijn nog in volle gang. Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben nog wel zorgen over het beleid in de maak. Grootste vrees is dat andere EU-lidstaten op eigen houtje berichten van een Nederlandse internetprovider laten verwijderen. Twistpunt is hoe en in welk land rechtsbescherming dan voor die internetbedrijven is geregeld.

,,We geven andere landen de ruimte om Nederlandse bedrijven te dwingen om iets te wissen.’’, waarschuwt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. Grapperhaus zegt over rechtsbijstand te onderhandelen. ,,In ieder geval is het aan de eigen lidstaat om boetes op te leggen als daar aanleiding voor is.’’ De Kamer debatteert nog met de minister over de toepassing van de afspraken. ,,Op deze manier moeten we nog niet tekenen’’, vindt SP-Kamerlid Van Nispen. Vanaf wanneer de regels van kracht zijn, is onbekend.