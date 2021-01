Familie van verdachten in zaak-Lotte (14) uit Almelo: ’Als ze het hebben gedaan, moeten ze gestraft worden’

Aan het eind van de sloot werd zondag aan het eind van de middag het lichaam van de 14-jarige Lotte gevonden (inzet). Ⓒ Robert HOETINK

ALMELO - Wat is er gebeurd met de 14-jarige Lotte, het meisje dat afgelopen zondag dood werd gevonden op een industrieterrein in Almelo? Het onderzoek van de politie is inmiddels zo goed als afgerond. Justitie gaat er in ieder geval vanuit dat Lotte door een ernstig misdrijf om het leven is gekomen. De vader en zijn twee minderjarige zoons die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood Lotte blijven langer vastzitten. Ondertussen roert ook de familie van de verdachten zich.