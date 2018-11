Halsema botst met raadsleden

Volgens Halsema zouden raadsleden de woorden ’puinzooi’ en ’wanorde’ niet moeten bezigen, omdat er bij de afdeling volgens de burgemeester al maatregelen zijn ingevoerd. De negatieve uitstraling op de OOV-afdeling zou geen eer doen aan het goede werk van de ambtenaren. Halsema erkende dat er problemen waren op de afdeling: het strafontslag van Saadia Ait-Taleb én de bekende ’systeemfouten’. Volgens de burgemeester zijn er echter al maatregelen ingevoerd, naar aanleiding van eerdere onderzoeken.

Veel vragen uit oppositie

Halsema ergerde zich zichtbaar aan de oppositiepartijen, die met veel vragen zaten. VVD, Denk, Forum voor Democratie, ChristenUnie, CDA en Partij van de Ouderen verbaasden zich juist over de toon die Halsema richting de raad aansloeg.

Raadslid Marianne Poot beet van zich af en vindt dat de raad gewoon kritische vragen mag stellen. „Dat doen wij om te zorgen dat Amsterdammers ook goed geïnformeerd zijn. Ik zou de burgemeester willen vragen dat te doen, in plaats van de raad de maat te nemen.”

Burgemeester fel

Volgens Halsema was er echter geen sprake van ’de maat nemen’, maar was er sprake van een debat. De burgemeester reageerde naar eigen zeggen fel, omdat ze vindt dat ze in het geweer moet komen voor haar ambtenaren. Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP steunden het spoeddebat, maar bleken met weinig vragen voor Halsema te komen. ChristenUnie-raadslid Don Ceder wilde weten of gevoelige stukken in handen zijn gekomen van derden die daar geen inzage in hadden mogen hebben. Daarop antwoordde Halsema „voor zover wij weten niet.”

Bij de oppositie heerst evenwel chagrijn over de opstelling van Halsema tijdens het debat. Zo bitste ze richting Denk-raadslid Mourad Taimounti dat hij zijn ’informatie op orde’ moet hebben. Halsema vond bovendien dat in De Telegraaf ’een beeld is ontstaan’ dat ze bij ’andere media niet zag terugkomen’.

Door het stof

Ze erkende evenwel dat documenten die De Telegraaf naar buiten bracht, nooit met de gemeenteraad zijn gedeeld. Eerder ging Halsema richting deze krant al door het stof, omdat geblunderd werd met het afhandelen van het Wob-verzoek dat deze krant indiende. Uit de stukken, die uiteindelijk na maanden vrijkwamen, bleek dat de beveiliging van de afdeling én documenten inderdaad niet op orde was.

Halsema belooft een jaarlijkse scan uit te laten voeren bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid om te zien of veiligheidsmaatregelen genoeg geborgd zijn. In het eerste kwartaal van 2019 verschijnt de eerste rapportage, maar een deel van de raad wilde dat sneller. Halsema wil haar ambtenaren echter niet overvragen. „Er is geen acute aanleiding om dat nu te doen.”

