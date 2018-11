Spaanse vruchtbaarheidskliniek mag Nederlandse wensouders blijven werven

In Nederland is het gebruik van anonieme eicel- en spermadonoren sinds 2004 wettelijk verboden. In Spanje is het wel legaal. IVF Spain, die gebruik maakt van anonieme donoren, wierf dit jaar in Nederland stellen door middel van televisiereclame. Ook organiseerde de kliniek patiëntenbijeenkomsten voor stellen met vruchtbaarheidsproblemen. Dat was tegen het zere been van onder meer Stichting Donorkind, die haar achterban opriep om een klacht in te dienen bij de RCC.

Klacht ongegrond

De Commissie noemt die klacht nu ongegrond, omdat de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting niet expliciet reclame-uitingen voor medische procedures buiten Nederland verbiedt, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonieme donor zaad- of eicellen.

Stichting Donorkind en Defence for Childeren noemen de uitspraak ’teleurstellend’ en pleiten voor het opnemen van een verbod om reclame te maken in de wet. Ties van der Meer, voorzitter Stichting Donorkind: „Er zouden stappen ondernomen moeten worden door de overheid om te garanderen dat de rechten van Nederlandse kinderen niet afgenomen kunnen worden door buitenlandse bedrijven.”

Wet in buitenland omzeild

Kinderen, ook die zijn ontstaan met behulp van donoren, hebben volgens het VN-kinderrechtenverdrag het recht om te weten waar ze vandaan komen. „Het is teleurstellend dat er volgende de Reclame Code Commissie een expliciet verbod nodig is om de rechten van donorkinderen te beschermen”, zegt Iara de Witte van Defence for Children. „Nu kan de Nederlandse wet in het buitenland worden omzeild en worden er kinderen geboren uit donorconstructies die hun genetische afstamming nooit zullen kunnen achterhalen. Dit is in strijd met het VN-kinderrechtenverdrag.”

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft eerder aangegeven de beslissing van de Reclame Code Commissie af te wachten. Ook wordt op het moment de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geëvalueerd.