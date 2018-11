Bijtgrage schildpad houdt gemoederen in Noord-Holland bezig

Daar werd eerder deze week een soort- en huisgenoot van het vermiste reptiel binnengebracht. „Een bijtschildpad bijt eerst en dan ziet hij wel of hij het naar binnen kan krijgen. Het zijn boze dieren. En in tegenstelling tot andere schildpadden komen ze juist op beweging af”, legt de woordvoerder uit.

Het gevonden dier was in slechte conditie. Het kwam via een omweg in Friesland terecht. Iemand had de schildpad in Anna Paulowna in een sloot gezien. De dierenambulance bracht het bijtgrage beestje bij gebrek aan andere opties naar vogelasiel De Paddestoel in Den Helder. „Ik dacht: wat moet ik hier in hemelsnaam mee?”, zegt een woordvoerster van die opvang.

De eigenaar heeft zich inmiddels gemeld. Hij mag zijn schildpad ophalen, mits hij maatregelen neemt om toekomstige ontsnappingen onmogelijk te maken. Mogelijk zal hij moeten werken aan zijn relatie met buurtgenoten. „Ik hoorde dat de ontsnapping iets met een burenruzie te maken had”, zegt de woordvoerster van de vogelopvang.