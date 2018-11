Lachgas en e-sigaret in opmars bij mbo’er en hbo’er

Vooral het lachgasgebruik gestegen door studenten is gestegen van 20 (2015) naar bijna 30 procent (2017). Het gebruik van de e-sigaret is in die periode van 8 naar 12 procent gegaan. Er is een opvallende stijging bij 18-jarigen die een e-sigaret opsteken; van 7 naar 11 procent.

Mbo-studenten roken en drinken vaker dan hbo-studenten of scholieren in het voortgezet onderwijs. Ruim 60 procent van de mbo’ers dronk afgelopen maand alcohol, tegen 52 procent van de scholieren op de middelbare school. Onder 17-jarigen rookt van de middelbare scholieren 6 procent dagelijks, bij de hbo-studenten ligt dit op 2 procent en op het mbo rookt maar liefst 18 procent.

In 2017 had 85 procent van de studenten tussen de 16 t/m 18 jaar op het mbo en hbo ooit alcohol gedronken en bijna driekwart heeft dit in de afgelopen maand nog gedaan. Een op de vijf drinkt meer dan 10 glazen op een weekenddag.

Eén op tien gebruikte harddrugs

Een op de tien studenten gebruikte ooit in het leven een harddrug. Ecstasy werd het vaakst gebruikt (8 procent) gevolgd door amfetaminen en cocaïne (4 procent).

Onder drinkende 16-jarigen is er een stijging van veel drinken: dronk in 2015 14 procent 10 glazen of meer op een weekenddag; in 2017 is dit gestegen tot 22 procent.

Minderjarigen komen via via aan drank

Het Trimbos signaleert dat onder de minderjarigen meer dan de helft van de rokers en bijna tweederde van drinkers hun tabak of alcohol via anderen krijgen. Ondanks de toegenomen controle op leeftijd bij de verkoop van tabak en alcohol, lukt het studenten op het mbo en hbo toch om zelf rookwaren en alcohol te kopen. Sinds 2015 is er sprake van een lichte daling, maar nog altijd koopt bijna de helft van de studenten onder de 18 die roken zélf sigaretten en koopt vier op de tien drinkers zélf alcohol.