Miljoenenlading coke tussen fruit in Moerdijk

Volgens gegevens van de Jellinek-kliniek kost cocaïne tussen de 40 en 70 euro per gram. De straatwaarde van de onderschepte partij bedraagt dus zeker 32 miljoen euro.

Medewerkers van een verwerkingsbedrijf troffen de drugs aan tijdens een controle. De lading fruit was via de haven van Vlissingen ingevoerd. Het onderzoek naar de smokkel loopt nog. Er is nog niemand aangehouden.