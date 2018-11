’Kankerverwekkende stof’ in bodem en water Helmond

De hoogste concentraties van de mogelijk kankerverwekkende stoffen zijn gevonden in de buurt van het bedrijf, bij een aantal moestuinen en in een visvijver. Acute maatregelen voor de bescherming van de volksgezondheid of het milieu zijn niet nodig, maar de gemeente laat wel extra onderzoek doen naar de exacte omvang van de vervuiling.

Custom Powders verwerkte GenX en PFOA voor het in opspraak geraakte Dordtse bedrijf Chemours. Nadat GenX in de rioolwaterzuivering was aangetroffen is het bedrijf daar eerder dit jaar mee gestopt. De nauwelijks afbreekbare stoffen hebben de fabriek vooral via de schoorsteen verlaten en daarom zijn vooral plekken onderzocht die onder de rook van de fabriek liggen. Het vervolgonderzoek richt zich op locaties in andere windrichtingen.