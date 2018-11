Infectiepreventie verpleeghuizen niet op orde

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

DEN HAAG - Veel verpleeghuizen hadden tot voor kort de infectiepreventie en of het antibioticabeleid niet op orde. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die een aantal instellingen bezocht waar dit niet vast werd getoetst. De dienst zag dat het bij achttien van de negentien bezochte instellingen niet in orde was en verplichtte die tot een plan van aanpak.