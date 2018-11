Team afgeschaald, maar verdwijning nog even raadselachtig

Het is nog steeds een raadsel hoe het kan dat de Samsung smartphone van Kamphuis aan is gegaan in de buurt van Vikeså, 1700 kilometer zuidelijker dan waar Kamphuis voor het laatst werd gezien. „Ondanks weken onderzoek kunnen we nog geen enkele conclusie uit dit specifieke spoor trekken, zegt politiechef Bjarte Walla. „Ook niet of het Kamphuis was of iemand anders die de telefoon aanzette en er een Duitse simkaart in deed.” De telefoon van Kamphuis deed het een korte periode, tien dagen na zijn verdwijning.

Sinds cyber- en privacyexpert Kamphuis op 20 augustus verdween zijn er meer dan honderd tips binnengekomen bij de politie, al is de stroom tips de afgelopen weken flink geslonken. Volgens de politie kwamen de meeste tips van getuigen die menen Kamphuis te hebben gezien. De tips kwamen uit de omgeving van Bodø en Rognan, de omgeving waar Kamphuis verbleef, de rest van Noorwegen en zelfs het buitenland. „Maar geen van deze observaties kan als zeker worden beschouwd”, zegt Walla.

Kamphuis vertrok op 20 augustus uit zijn hotel in Bodø. De politie is er van overtuigd dat hij in de avond nog in het tachtig kilometer verder gelegen Rognan was. „We trekken die conclusie uit een combinatie van getuigenverklaringen en de vondst van objecten waarvan we aannemen dat die van Kamphuis zijn”, aldus Walla. „Vooral een opvouwbare kajak, een peddel en andere persoonlijke spullen.”

Volgens Walla blijft ondanks het op een lager pitje zetten van het onderzoek, het onderzoeksteam voldoende bemenst. „We zullen voortdurend afwegen hoeveel mankracht en middelen we erin moeten stoppen”, zegt hij.

De politie tot nu toe geen idee wat Kamphuis zou kunnen zijn overkomen. Het onderzoeksteam gaat sinds de verdwijning uit van drie scenario’s bij de vermissing van de 46-jarige Kamphuis. Er wordt rekening gehouden met een ongeluk, een misdrijf en met de mogelijkheid dat hij zich opzettelijk schuilhoudt.

Woordvoerder van familie en vrienden Ancilla van de Leest heeft nog niet gereageerd op de laatste bekendmaking van de politie.

