’Saoedische zusjes leefden nog voordat ze geduct-tapet in water raakten’

Een sprong of val in het water vanaf de George Washingtonbrug lijkt uitgesloten, mede omdat er geen sporen van trauma zijn aangetroffen op de lichamen. Dat heeft een van de onderzoekers verklaard. Wat de precieze doodsoorzaak is, wil of kan de recherche echter niet bekendmaken.

Aanvankelijk had de politie in New York grote moeite om vast te stellen wiens lichamen gevonden waren. Door middel van compositietekeningen werd geprobeerd de zussen te identificeren.

Lichamen met gezichten naar elkaar vastgemaakt

De stoffelijke resten van de twee spoelden vorige week aan op de oever van de Hudson rivier. De zusjes waren, compleet gekleed, met de gezichten naar elkaar toe aan elkaar getapet. Ze droegen bijna dezelfde kleren: een zwarte legging met een zwart jasje en een bontkraagje.

Wat er precies met de jonge vrouwen is gebeurd, is nog een raadsel. De recherche zet alles op alles om uit te zoeken hoe de twee aan hun einde kwamen.

Nog niet lang overleden

Aangezien de lichamen van Tala en Rotana nog niet in staat van ontbinding waren, gaat de politie ervan uit dat ze nog niet zo lang dood waren, toen ze gevonden werden. In augustus was de jongste zus als vermist opgegeven in woonplaats Fairfax, ongeveer 350 kilometer verderop in de staat Virginia. Toen bleek dat zij bij haar zus was, werd de vermissing ingetrokken. Op 24 oktober werden hun lichamen op of bij de rivieroever ontdekt door een voorbijganger.

Volgens Amerikaanse media waren de zusjes meerdere keren weggelopen van huis. Wat er zich afspeelde binnen de familie is onduidelijk.

Hun moeder heeft inmiddels verklaard dat zij een dag voor de vondst van de lichamen een telefoontje had gehad van een functionaris van de ambassade van Saoedi-Arabië in de VS. Daarin werd het gezin opgedragen Amerika te verlaten omdat de twee dochters politiek asiel hadden gevraagd.

Kashoggi

Het Saoedische consulaat in New York verklaarde een ’advocaat op de zaak te hebben gezet’ en de zaak nauwgezet te volgen. De vondst van de dames, en het verhaal van een onheilspellend telefoontje, komen na de moord op journalist Jamal Khashoggi op een pikant moment.