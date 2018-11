Hoe hoog is jouw maximale hypotheek in 2019?

Dat huizenjagers alleen door de verwachte loonstijging meer kunnen lenen blijkt uit de leennormen voor 2019, die zojuist door het ministerie van Binnelandse Zaken openbaar zijn gemaakt. De maximale hypotheek stijgt voor hogere inkomens meer dan voor lagere inkomens, omdat de loonstijging in euro's voor hogere inkomens groter is dan voor lagere inkomens.

Wat kun jij volgend jaar maximaal aan hypotheek krijgen? De cijfers zijn op basis van een loonstijging van 2,9% en een hypotheekrente van 2,75%. Grafiek niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Minister Ollongren schrijft aan de Kamer dat er voor tweeverdieners weinig verandert. Het salaris van de minst verdienende bij tweeverdieners telt ook in 2019 voor 70 procent mee bij een hypotheekaanvraag.

Studieschuld

Ook huizenjagers met een studieschuld hoeven niet te rekenen op een mildere aanpak. Er gingen stemmen op om soepeler om te gaan met studieschuld van hypotheekaanvragers.

Ollongren vindt dat geen goed plan. De D66-bewindsvrouw benadrukt dat een studieschuld al minder zwaar wordt gewogen dan een normale lening. ,,We moeten overkreditering van de consument voorkomen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de financiële verplichtingen die iemand heeft. Hier vallen ook studieschulden onder.’’

De Landelijke Studentenvakbond vindt dat besluit „ongelooflijk en bizar”. „Alsof het opzadelen van mensen met een studieschuld nog niet erg genoeg is, ontneem je ze nu ook nog eens de kans om een huis te kopen. Deze jongeren zijn straks aangewezen op huurwoningen in de vrije sector, met veel hogere maandlasten”, zegt voorzitter Carline van Breugel. „Het is raar dat Ollongren niet voor deze doelgroep opkomt.”

Tom van den Brink, voorzitter van studentenbond ISO, is ook ontevreden: „Er is altijd gezegd: de studieschuld mag niet leidend zijn bij het afsluiten van een hypotheek. Zo is dit stelsel aan ons verkocht. Dat blijkt dus niet waar te zijn.”

Ook de VVD is niet te spreken over de weging van studieschuld. ,,Onze oproep om soepeler met die schuld om te gaan was juist bedoeld zodat starters er op de woningmarkt tussen kunnen komen’’, zegt VVD-Kamerlid Koerhuis. Ollongren legt die oproep dus naast zich neer. Studieschuld blijft nu bij jonge huizenjagers als een molensteen om de nek hangen, denkt de liberaal. ,,Daarom gaan we het zeker nog met de minister bespreken.’’