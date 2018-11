Verdachte bloedbad synagoge Pittsburgh ontkent alles

Robert Bowers op in de VS vrijgegeven foto’s. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

PITTSBURGH - De man die verdacht wordt van de moord op elf bezoekers van een synagoge in Pittsburgh heeft zijn onschuld bepleit in alle 44 gevallen waarvoor hij is aangeklaagd. De 46-jarige Robert Bowers zei donderdag niet veel in de rechtbank, alleen dat hij de tenlasteleggingen heeft begrepen en schuld ontkent.