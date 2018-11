Lijnbus met scholieren belandt in greppel Sint Annaland

De bus met scholieren is kwam op zijn kant in een sloot terecht. De jongeren maken het goed en zijn met een andere bus opgehaald, meldt de politie. ,,Er zijn er een paar nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand is gewond geraakt. Het is gelukkig goed afgelopen'', zegt een woordvoerder van de politie.

In het gras op de dijk is een meterslang slipspoor te zien. Meerdere ruiten in de bus zijn eruit, waarschijnlijk zijn die ingeslagen door de chauffeur of passagiers om de bus te verlaten.

Bij het ongeluk, dat donderdagmiddag op de Oude Zeedijk gebeurde, waren volgens de politie geen andere voertuigen betrokken. De oorzaak is nog onbekend.