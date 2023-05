Fans nemen duik in fontein om landstitel Feyenoord te vieren

Onmiddellijk na het eindsignaal was massaal gejuich te horen in de stad. Fans stroomden van alle kanten richting de Hofpleinfontein. Al snel stond de fontein vol met supporters, met fakkels en sjaals. Rondom stonden fans te filmen met hun telefoons. Supporters zwaaiden met vlaggen, er werd vuurwerk afgestoken en doelpuntenmaker Santiago Giménez werd bezongen, ook klonk het „Hand in hand kameraden.” En mensen begroetten elkaar met „kampioenen!”

Ⓒ JBMedia

Rondom de rotonde met de fontein staan enkele politiebussen. Agenten kijken vanaf een afstand toe. Boven de fontein vliegt een drone.

De Rotterdammers waren in de wedstrijd al snel op voorsprong gekomen door twee goals in de eerste twintig minuten. Als voorbereiding op feestende Feyenoordsupporters was de fontein schoongemaakt en waren de ornamenten weggehaald. Ook is de ’Hofpleinregeling’ in werking getreden. De omgeving van het Hofplein werd kort voor het einde van de wedstrijd al afgesloten voor verkeer.

Bij het laatste kampioenschap van Feyenoord in 2017 namen honderden mensen een duik in de fontein.