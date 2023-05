Kampioenschap massaal gevierd met traditiegetrouwe duik in fontein: ’Feyenoord is een virus’

Het is vlak voor het einde van de kampioenswedstrijd wanneer honderden supporters met veelal meer dan genoeg borrels achter de kiezen alvast richting de Hofpleinfontein strompelen. Vol verwachting staren ze naar hun telefoonscherm, waar de laatste minuten van de wedstrijd nog gespeeld worden. Wanneer het laatste fluitsignaal klinkt staat het rondom de bekende Rotterdamse fontein aan het einde van de Coolsingel binnen de kortste keren vol.

Ⓒ Rene Oudshoorn

Vuurwerk, fakkels, vlaggen, rookbommen en knallende motoruitlaten: duizenden fans vieren vanaf dat moment uitbundig feest. Dat gaat traditiegetrouw gepaard met een nat pak, vertelt Sharon van Vliet, terwijl dochter Luna van der Touw in extase de fontein in springt. „In 2017 is ze ook de fontein in geweest, dus nu moest ze weer”, glundert Van Vliet, die vertelt dat het „een hele spannende dag” was. „Iedere wedstrijd hebben we gekeken. Dit maakt het af. Arne Slot heeft het gewoon geflikt.”

Ⓒ ANP / HH

Ⓒ Rene Oudshoorn

’Feyenoord is een virus’

Uit volle borst wordt ’wij zijn kampioen’ en ’geen woorden maar daden’ gezongen, terwijl vuurwerkresten naar beneden dwarrelen en politie en ME vanaf een afstand de boel in de gaten houden. „Kippenvel!”, roept Gerald Smits, terwijl hij met een Feyenoord-vlag zwaait. „In 1970 ben ik als tienjarig jongetje voor het eerst met mijn moeder meegenomen naar de Coolsingel, voor de huldiging van de Europacup I. Sindsdien heb ik vaak geprobeerd afstand van de club te nemen, door bijvoorbeeld te proberen niet élke wedstrijd te volgen, maar het gaat gewoon niet”, lacht Smits. „Feyenoord is een virus. Dat kruipt door je hele lichaam. En dat geef je ook door. Kijk maar naar mijn zoons”, grijnst de Rotterdammer, terwijl hij een aantal overduidelijke Feyenoord-supporters aanwijst.

Noah (4, links) is net als zijn vader Rick Schoofs fan van Feyenoord. Ⓒ De Telegraaf

„Na zes jaar weer een keer kampioen: geweldig!”, meent Rick Schoofs, die samen met zijn vierjarige zoontje Noah naar alle kletsnatte supporters kijkt. „Ik probeer hem ook wel fan te maken”, grinnikt Schoofs, terwijl de jonge Noah een duim omhoog doet en enthousiast laat weten dat hij ’net als papa’ voor Feyenoord is.