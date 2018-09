Opgepakt: kettingzaagmaniak

1 / 2 1 / 2 Snel na de aanval verspreidde de politie een foto van de verwarde, agressieve man. Ⓒ Zwitserse politie

THALWIL - De kettingzaagmaniak is na een klopjacht van meer dan 24 uur opgepakt door de Zwitserse politie. De verwarde vijftiger verwondde maandagochtend met een kettingzaag twee medewerkers van een ziekenfondskantoor in het plaatsje Schaffhausen. Een van hen liep zware verwondingen op maar verkeert niet in levensgevaar.