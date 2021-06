Verplicht mondkapje bij naakte fietstocht door Philadelphia

Deelnemers aan de naakte fietstocht mogen hun broek, shirt en zelfs ondergoed thuis laten, maar een mondmasker blijft opmerkelijk genoeg wel verplicht, meldt persbureau AP. De tocht vindt 28 augustus plaats in Philadelphia. Vorig jaar werd het evenement afgeblazen vanwege de coronaperikelen.

Volgens de organisatie is de mondmaskerplicht nodig vanwege het coronabeleid van de stad. Er zijn al wel versoepelingen doorgevoerd, maar daar zou dit evenement nog niet voor in aanmerking komen. Er volgt mogelijk nog verder overleg met het gemeentebestuur over de richtlijnen.

De soms wel duizenden fietsers verzamelen zich in een park om vervolgens een rondje van zo’n 16 kilometer te maken door de stad. Ze kleuren hun lichaam met verf en protesteren tegen fossiele brandstoffen.