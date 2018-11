Minister bevestigt: er was geen toezicht op Stint

Er is door Kamer en kabinet destijds bewust besloten er „geen toezicht op te houden”, zei ze. De stint - waarin tien kinderen kunnen worden vervoerd - mag sinds 2011 op de weg. De minister wil dat er opnieuw wordt gekeken naar de regels voor toelating en toezicht van dit soort bijzondere bromfietsen waaronder de Stint valt.

Er was volgens haar geen andere optie dan schorsing. „Verkeersveiligheid staat bij mij voorop”, zei de minister. De twijfels over de veiligheid van de constructie en aanpassingen aan het model waren volgens haar de doorslaggevende redenen om de Stint tijdelijk niet meer op de openbare weg toe te laten.

TNO

De Tweede Kamer steunt het rijverbod. De minister gaat op verzoek van de Tweede Kamer aan TNO vragen of het onderzoek naar de veiligheid van de bolderkar versneld kan worden. De verwachting is dat het onderzoek rond de jaarwisseling klaar is. Zodra de Stint veilig is moet hij weer de weg is op kunnen.

De bewindsvrouw betreurt het dat ze de Kamer niet uitgebreider heeft geïnformeerd over een proces-verbaal van een kinderdagverblijf in Amsterdam. Daarin werden eind september problemen met de stint gemeld, maar de meldster wilde het proces-verbaal later intrekken. Uiteindelijk kwam er een aanvulling op het proces-verbaal.

’Omissie’

„Achteraf gezien hadden we de Kamer eerder moeten informeren”, zei Van Nieuwenhuizen. Maar omdat de melding ook geen doorslaggevende rol speelde bij het schorsen van de stint, vond ze het niet belangrijk genoeg om te melden. „Het was een omissie en dat betreur ik.” De PVV, SP en GroenLinks menen dat de Kamer onjuist is geïnformeerd.

Vooral de kinderopvang maakt gebruik van de stint waarvan er zo’n 3500 rondrijden. Van Nieuwenhuizen gaat op verzoek van de PvdA bij gemeenten na of kinderdagverblijven in financiële problemen zijn gekomen door het rijverbod. Ook zei ze te willen kijken of ze kan helpen in die gevallen.

De fabrikant van de stint heeft inmiddels faillissement aangevraagd.

Onze verslaggever heeft het debat live gevolgd. Lees hier zijn updates terug:

Bekijk ook: Stint mag voorlopig niet de weg op