Horroravondspits: tot 1135 kilometer file

Momenteel nemen de files langzaam af, zo meldt de ANWB. Volgens de verkeersinlichtingendienst is het opmerkelijk dat er zoveel files stonden, aangezien er relatief weinig ongevallen plaatsvonden.

Toch zijn er volgens de ANWB wel een aantal verklaringen voor het fileleed: zo speelt de wintertijd een rol, is donderdag de drukste werkdag en zijn er momenteel weinig mensen op vakantie.

A2 spant kroon

Vooral rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het erg druk. De A2 spande de kroon met een totale filelengte van 95 kilometer verspreid over 15 vertragingen. Ook op de A4 stond het verkeer goed vast, daar stonden zeven files en was sprake van 62 kilometer opstopping.

Bij Rotterdam waren er onder meer enige tijd problemen doordat het licht in een van de tunnelbuizen van de Beneluxtunnel was uitgevallen. Een monteur van Rijkswaterstaat heeft de verlichting inmiddels hersteld. Op de A4 liep het verkeer daardoor al in de namiddag vast.