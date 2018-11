’Botten Vaticaan zijn van een vrouw’

Maandag werd een vrijwel compleet skelet, met wat andere botten, gevonden onder de vloer van het Vaticaan. Meteen gingen de gedachten terug naar 35 jaar geleden, toen twee 15-jarige meisjes vermist werden en nooit zijn teruggevonden.

Onderzoekers hebben nu vastgesteld dat het vrijwel zeker om vrouwelijke resten gaat. Of de overblijfselen van Emanuela Orlandi of Mirella Gregori zijn, of eventueel van allebei, moet door dna-testen duidelijk worden. Verwacht wordt dat er binnen 10 dagen uitsluitsel is.

’Te vaak teleurgesteld’

De broer van Orlandi reageerde ingetogen op het nieuws en stelde dat hij genoeg teleurstellingen heeft gehad. „Ik was verbaasd dat de Vaticaanse politie meteen met het idee op de proppen kwam dat het de resten van Emanuela en Mirella Gregori konden zijn. Hoe leggen ze die link?”, vroeg hij zich af.

Antonietta Gregori, de zus van Mirella, hoopt op een link. „Ik blijf met beide voeten op de grond maar in mijn hart, diep van binnen, hoop ik dat het de botten van Mirella zijn, zodat we een punt achter dit verhaal kunnen zetten, en ik een plaats heb om te huilen en een bloem te leggen voor mijn zus.”

Theorieën

Over de mysterieuze verdwijning van de meisjes gaan verschillende theorieën, met hoofdrollen voor de Turk Mehmet Ali Agca, de Grijze Wolven, basiliek-baas Pietro Vergari en exorcist Gabriele Amorth, die sprak over een seksorgie in het Vaticaan en twee jaar geleden is overleden.

Vier bouwvakkers die met renovatiewerken bezig waren, vonden de botten recentelijk onder een vloer. „We waren aan het graven, en haalden de vloer weg, toen we die botten zagen. Toen hebben we meteen alarm geslagen.”