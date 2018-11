Rotterdam pakt huwelijkse gevangenschap aan

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam gaat samen met imams, dominees, rabbi’s en andere religieuze leiders huwelijkse gevangenschap aanpakken. Daarom lanceert Rotterdam donderdag de campagne ’(H)echtverbonden. Als je gevangen zit in een huwelijk’. Bij religieuze huwelijken in de islam, het jodendom en bij orthodoxe christenen stuiten vooral vrouwen soms op grote problemen als zij willen scheiden. Of is het taboe op scheiden te groot. Zij zitten dan gevangen in hun huwelijk.