Piloot wilde met tien keer te veel drank op de cockpit in

De 42-jarige Katsutoshi Jitsukawa wilde met tien keer de maximale hoeveelheid drank op gaan vliegen. Gelukkig voor de passagiers werd hij minder dan een uur voor opstijgen nog gecontroleerd. De blaastest werd afgenomen nadat een chauffeur op het vliegveld een sterke walm van alcohol bij de Japanner rook.

In de Boeing 777 die Jitsukawa moest besturen, zaten 244 passagiers.

De man is gearresteerd. In de rechtszaal gaf hij donderdag toe dat hij inderdaad te veel had gedronken. Eind november krijgt hij zijn straf te horen.

Per 100 ml bloed had de Japanner 189 mg alcohol in zijn lijf.