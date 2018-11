’Bin Salman noemde Khashoggi gevaar’

De poging van de feitelijke machthebber in Saudi-Arabië Khashoggi in een kwaad daglicht te stellen, staat in schril contrast met de latere regeringsverklaring waarin de dood van de journalist werd afgekeurd als een „afschuwelijke vergissing” en een „vreselijke tragedie.” De gebeurtenis was „zeer pijnlijk voor alle Saudi’s en niet te rechtvaardigen”, zei prins Mohammed vorige week in een forumdiscussie.

Khashoggi werd vaak beschuldigd tot de Moslimbroederschap te behoren maar heeft dat altijd ontkend. „Hij was op geen enkele manier gevaarlijk. Iets anders beweren is volslagen belachelijk”, reageerde zijn familie. De Saudische ambassadeur in de VS, Khalid bin Salman, noemde Khashoggi vorige maand „een vriend.”