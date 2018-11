Kip legt bizar ei: ’Ik schrok me kapot!’

Gea heeft al vijftien jaar kippen, maar de eieren hebben altijd wel zo ongeveer dezelfde bekende vorm. Ditmaal haalde ze een langwerpig ei uit het nest dat aan het einde een soort krul maakt.

„Ik deed mijn hand in het nest zonder te kijken. Ik schrok me kapot, ik wist niet wat ik voelde”, zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Ⓒ Gea Berculo

Dat ze nog nooit zo’n eitje was tegengekomen, kan wel kloppen. Ei-expert Rick van Emous van de Wageningen Universiteit had er in zijn carrière van zeker 30 jaar zelfs nog nooit een gezien. In een boek vond hij echter toch de oorzaak. Die ligt in een ziekte, die een defect aan het legsysteem veroorzaakt, zo vertelt hij aan Omroep Gelderland.

De ziekte komt eigenlijk alleen nog bij hobbykippen voor. Pech voor de kip van Gea, dus. Hoewel het wel interessant is natuurlijk: krijgt het volgende ei weer zo’n gekke krul?