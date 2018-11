Halsema sluit pand na vondst tweede handgranaat

Ⓒ INTER VISUAL STUDIO | LORENZO DERKSEN

AMSTERDAM - Op last van burgemeester Femke Halsema is een pand aan het Bijlmerplein in Amsterdam voor onbepaalde tijd gesloten nadat voor de deur opnieuw een handgranaat was aangetroffen. Ze heeft het besluit genomen vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde.