Bloeddorstiger dan El Chapo

Links El Mencho, rechts El Chapo.

Een afgesneden hoofd in een koelbox. Daarop werden passanten vlak bij de drukste grensovergang tussen Amerika en Mexico afgelopen zondag getrakteerd. Het betekende moord nummer tweeduizendzoveel dit jaar in Tijuana. Drugsbaas El Chapo Guzman mag achter slot en grendel zitten in New York, Mexico zucht onder een opvolger die nóg bloeddorstiger is.