Pijnlijk gevolg ’nachtjes met Corrie’ voor Theo

Sterker nog, wie de berichten in het Weekblad voor Deurne moet geloven, trekt de conclusie dat het stel uit elkaar is. Dat is een fikse tegenvaller voor het inmiddels beroemde stel, dat laatst nog een ’robijnen huwelijksfeest’ aankondigde in de lokale krant. Ene Corrie reageerde daarop door Theo te feliciteren. „Maar ik hoop dat je onze nachten samen nooit zult vergeten”, besloot ze.

Die opmerking is Marleen in het verkeerde keelgat geschoten, getuige twee nieuwe advertenties. „Wegens onvoorziene omstandigheden kan het geplande huwelijksfeest niet doorgaan”, kondigt Marleen aan. Eronder heeft Theo ook een advertentie: „Gezocht met spoed: woonruimte.”

Iedereen houdt van ze, niemand kent ze

’Theo en Marleen’ zijn vermoedelijk een stunt van grappenmakers met uithoudingsvermogen. Het koppel is al langer het gesprek van de dag in het plaatsje Vlierden. Theo en Marleen stuurden inwoners maandenlang talloze beterschaps-, verjaardags-, en verhuiskaartjes.

Zo kreeg Eric begin dit jaar een kaartje toen hij z’n arm brak op de ijsbaan. „Lief, maar ik zei tegen mijn vrouw: ik ken die twee helemaal niet!”, vertelde hij tegen Omroep Brabant.

En nu?

Of er na de breuk tussen Theo en Marleen nog verjaardagskaartjes worden verstuurd, en welke afzender daaronder staat, is niet bekend. Wel wordt verwacht dat bij de volgende verjaardag bekend wordt wie van de twee de drijvende kracht achter de lieve wensen was.