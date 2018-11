’Opgepakte Nederlander Hans V. had seksimperium in Kenia’

Hans V. werd opgepakt in de wijk Kasarani, in hoofdstad Nairobi. Detectives van een gespecialiseerde politiedienst hebben hem aangehouden, melden regionale media. V. zou de meisjes in 2016 hebben misbruikt. De Nederlander was daarna twee jaar spoorloos voor de autoriteiten, maar is nu toch gepakt. Hij wordt vrijdag voorgeleid.

Seksimperium

Volgens de stichting Cradle, die zich inspant voor kinderen, werd de Nederlander eerder verdacht van misbruik van tieners, maar werd hij destijds vrijgesproken. Hij zou een meisjesschool hebben gehad in een sloppenwijk.

V. zou in de school een namenlijst hebben bijgehouden met 70 meisjes, met achter de naam ’maagd’ of ’niet maagd’, zegt Cradle. Dat wijst erop dat hij ’in ieder geval seksueel contact had met hen allemaal’, aldus de stichting.

Naam ’Spring chicken’

De Nederlander zou ook meisjes hebben meegenomen naar Mombasa, waar ze seks hadden met andere mannen. Daar zouden de kinderen zijn aangeboden als ’spring chicken’, ook de naam van zijn school. „Een van de meisjes merkte op dat die naam symbool stond voor het seksueel uitbuiten van jonge meisjes.”

Volgens de organisatie zou tijdens het eerdere proces, waarin de Nederlander geen straf zou krijgen, door de politie niet zijn meegeholpen. Agenten zouden de meisjes juist hebben aangerand en familieleden hebben aangeklaagd voor ’gefabriceerde criminele delicten’, aldus Cradle.

Nieuw weeshuis

Na de aanklachten tegen hem zou V. ergens anders een nieuwe school c.q. weeshuis hebben opgericht. Op Facebook schrijft hij inderdaad over ’mijn weeshuis’ bij een video.

Hij zou inmiddels meerdere kinderen hebben bij meerdere exen. Ook op zijn sociale mediakanalen schrijft hij veel over zijn exen en deelt hij ’memes’ over het hebben van verschillende exen.