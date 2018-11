Graf Spaanse dictator beklad met rode duif

Het gaat om Enrique Tenreiro, een kunstenaar uit Galicië. Hij deelde zelf op Twitter de video, waarop te zien is hoe hij knielt bij het graf van Franco. Hij kon zijn protestwerk bijna volledig voltooien, totdat bewakers hem arresteerden en wegvoerden van het graf in de basiliek in de Vallei der Gevallenen, waar Franco al sinds zijn dood in 1975 ligt.

helderrood

De man had de helderrode verf binnen weten te smokkelen in een plastic container, die niet door de detectie-apparatuur ging. Later verklaarde hij: „Ik heb niets tegen Franco. Het is alleen maar voor de vrijheid en verzoening van alle Spanjaarden.” Het incident komt tijdens een debat in de Spaanse samenleving wat er met de resten van Franco moet gebeuren.

De regering Sánchez wil het lichaam van de voormalig dictator laten opgraven. Dat stuit op problemen, nu de familie van Franco een maand geleden opeens aangaf dat zij de resten van hun grootvader willen herbegraven onder de emblematische Almudena-kathedraal in het centrum van Madrid, waar de familie een graftombe heeft. Daar ligt ook de dochter van Franco, Carmen Polo.

De kathedraal ligt dichtbij het Plaza de Oriente, waar jaarlijks op de verjaardag van Franco fascistische eerbetonen worden gehouden.