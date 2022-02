Opnieuw jongetje (9) vast in waterput, deze keer in Afghanistan

Het is momenteel onduidelijk hoe Haidar in de droge put viel. Op videobeelden gemaakt door een camera die in de 25 meter diepe put neergelaten werd, is te zien hoe het jongetje op de bodem van de put zit. Hij kan zijn armen en bovenlichaam bewegen.

In één van de video’s huilt en kreunt de jongen, in een andere horen we hem praten met zijn vader. „Haidar, praat met me. We proberen je eruit te krijgen. Gaat het, mijn zoon? Praat met me en huil niet, we werken eraan om je eruit te krijgen”, zei de vader. „Oké, ik blijf praten”, antwoordt de jongen met een klein stemmetje.

Tekst gaat verder onder de tweets

Rayan

Het incident doet denken aan de 5-jarige Marokkaanse jongen Rayan, die begin februari overleed nadat hij in een put van 32 meter diep was gevallen. Het kostte reddingswerkers vijf dagen om Rayan uit de put te halen. De kleuter heeft het niet overleefd.