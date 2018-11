Omstanders filmen reanimatie: ’Terwijl mijn man ligt dood te gaan!’

De politie heeft zojuist een blogpost gedeeld over het voorval op woensdag 31 oktober. Agenten kregen melding van een onwelwording in een restaurant. „Ik zie de bezoekers verstijfd zitten. De gezichten zijn allemaal gericht op de persoon die op de grond ligt. Ik zie dat een dame hem reanimeert. Ze doet het goed en ik moedig haar aan om verder te gaan. Dit geeft mij de tijd om ruimte te creëren en gasten naar buiten te begeleiden”, begint een agent zijn relaas.

Het is chaotisch. Agenten nemen de reanimatie over van de vrouw, die wordt bedankt voor bewezen diensten. „Op dat moment zoek ik de partner van het slachtoffer. Ik zie haar aan tafel zitten, hevig geëmotioneerd”, schrijft de agent. „In haar ogen zie ik ongeloof en ze vraagt aan mij: ’Hij gaat toch niet dood hè?’ Ik vertel haar dat we alles doen om haar man hier te houden.”

Filmers

Een AED wordt gepakt en de procedures worden doorlopen. Dan kijken de agent en de echtgenote, die gekalmeerd wordt door de politie, naar buiten. „Tot onze schrik zien we een groep van ongeveer 20 tot 30 personen. Een aantal van hen staat met een mobieltje video’s te maken. ’Dit kan toch niet waar zijn?’. Mijn gedachten worden uitgesproken door de vrouw. ’Ze zijn gewoon aan het filmen terwijl mijn man daar dood ligt te gaan’.”

De agent rent direct naar buiten, schrijft hij. „Ik verzocht ze op niet mis te verstane wijze te vertrekken bij het raam”, haalt hij terug. Ook meldt hij ’dat ze zich moeten schamen voor hun gedrag’. De groep loopt gelukkig weg.

Als duidelijk wordt dat de man weer hartslag heeft, wordt hij met een brancard naar de ambulance gebracht. Zijn vrouw legt haar hand op z’n hoofd. „Blijf bij mij, laat me niet in de steek”, zegt ze geëmotioneerd, om vervolgens mee naar het ziekenhuis te gaan.

’Jouw dierbare’

Binnen praten de agenten na. Ze hekelen de omstanders, die wellicht niet begrijpen dat ze mis zitten, maar dat toch écht bijgebracht moeten worden. „Dit zijn mensen die onder toeziend oog van partner, hulpverleners en getuigen het nodige vinden om te kijken en zelfs te filmen. Wij hebben hier als politie geen woorden voor”, aldus de politie. „Helaas kunnen we het gesprek met deze mensen niet voeren. Wij hadden ze graag geconfronteerd: stel je voor dat het een dierbare van JOU is, hoe zou jij het vinden?”, zo luidt het statement.

De gereanimeerde man is in het ziekenhuis gedotterd en maakt het, een dag later, naar omstandigheden goed.