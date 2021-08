Doodstraf Canadees in China wegens drugs blijft gehandhaafd

Schellenberg werd in 2014 gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. De aanklagers waren in 2019 in beroep gegaan omdat ze die straf te licht vonden. Hij zou een belangrijke drugscrimineel zijn en niet slechts een smokkelaar. De rechtbank besloot daarop hem de doodstraf op te leggen. Nu het hoger beroep daartegen is afgewezen, blijft die straf staan.

Willekeurig

De Canadese ambassadeur in China Dominic Barton veroordeelde dinsdag de uitspraak van de rechtbank en riep op tot clementie. Hij vertelde verslaggevers dat Canada diep bezorgd blijft over het willekeurige gebruik van de doodstraf door de Chinezen.

Barton zei ook dat het „geen toeval” is dat China de resultaten van het beroep van Schellenberg bekendmaakte, terwijl de uitleveringskwestie rond Huawei-topvrouw Meng Wanzhou nog gaande is in Canada. Dat proces wordt deze maand hervat. Meng werd eind 2018 opgepakt toen ze overstapte op de luchthaven van Vancouver. Ze is een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei. Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de VS hebben om haar uitlevering gevraagd.