Verfoeide automobilist moet in Amsterdam eerst nog flink betalen

Ⓒ Rene Bouwman

De ophoging van parkeertarieven in Amsterdam stuit veel stadsbewoners tegen de borst. In een aantal stadsdelen wordt het tarief zelfs met 100% verhoogd. Niet geleidelijk, maar plotsklaps, zo is het voornemen van het stadsbestuur. In het centrum stijgt de prijs van een parkeerticket in april van 5 naar 7,50 euro per uur (+50%). Ook in andere wijken, waar de parkeerdruk veel minder is, worden de tarieven flink opgehoogd. Dit om een ’waterbedeffect’ te voorkomen.