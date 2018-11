Drama met naakte vrouw op spoor bij Schiphol

Marechaussee en ProRail bevestigden het drama gisteravond tegenover deze krant. Samen met de politie wordt onderzocht wat er is precies gebeurd en vooral waarom. Camerabeelden vertellen achteraf een deel van de toedracht.

,,Om onduidelijke redenen legde deze verwarde vrouw haar kleren op station Schiphol op een hoopje en stapte naakt de tunnelbuis in. Ze werd aangereden door een trein toen ze weer boven de grond was. De machinist van een volgende trein merkte haar langs de rails op, stopte en nam haar mee naar Schiphol”, aldus een woordvoerder van ProRail.

Zwaargewond

Het treinverkeer is gelijk stilgelegd en de Marechaussee werd ingeseind. ,,Toen de hevig bloedende vrouw op de luchthaven aankwam, stonden de hulpdiensten al klaar. Zij is meteen naar een ziekenhuis gebracht”, aldus een zegsman.

Wie het slachtoffer is, waar ze nu is en hoe het met haar gaat, weten ProRail en de Marechaussee niet. Ze zou wel in leven zijn, maar onder meer een arm moeten missen. Een zelfmoordpoging wordt niet waarschijnlijk geacht.