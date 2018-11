Netflix doet Sint in de ban

Vorige jaren bulkte het nog wél van de films over de goedheiligman. Op sociale media regent het dan ook teleurgestelde reacties van gebruikers die alvast in de feeststemming wilden komen. Netflix laat hen weten dat de films verwijderd zijn omdat de afspraken met de distributeurs zijn verlopen.

Bij de distributeurs staat de deur echter wagenwijd open, zegt head of business Ludolph Wentholt van Entertainment One Nederland. EOne is eigenaar van onder meer Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot en Sinterklaas en het geheim van het grote boek.

„Ze kunnen altijd bij ons aankloppen”, aldus Wentholt. „In het verleden hebben ze ook Sinterklaasfilms van ons afgenomen. Ik heb geen idee waarom deze keer niet, maar als het aan ons ligt mogen ze ze allemaal uitzenden. Graag zelfs.”

Discussie Zwarte Piet

Gebruikers vermoeden dat de verbanning van de kindervriend iets te maken heeft met de hysterie die Zwarte Piet opwekt. Amerikaanse bedrijven, zoals Netflix, zijn immers extra gevoelig voor controverse.

Netflix reageert echter niet op vragen, en Wentholt wil voorkomen dat hij gaat speculeren. „Ik heb daar nooit iets van gemerkt. Maar bijvoorbeeld Ziggo heeft onze Sinterklaasfilms wel in het aanbod, en dat is ook in Amerikaanse handen.”

Ze mogen wel

Wentholt hoopt dat Netflix de komende weken toch nog bij hem aanklopt. „Onze films zijn beschikbaar voor ze. En het lijkt mij dat Netflix daar een interessante doelgroep mee kan bereiken.”