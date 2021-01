Een keer sneeuw: was dit de winterpret?

Regen, wind, zachte temperaturen. De komende dagen is het onvervalst Nederlands winterweer. Onstuimig zelfs, zegt Matthijs van der Linden van Weeronline. „In de nacht van woensdag op donderdag, met name vroeg op donderdagochtend, kan het echt even tekeer gaan”, wijst hij op een storm die de Nederlandse kust zal schampen. Koning Winter laat het even afweten.

Zacht

Heel vreemd is dat niet, legt hij uit. De tien graden die we dezer dagen aantikken is te zacht voor de tijd van het jaar. „Maar daar hoeft niemand van op te kijken. Het gebeurt regelmatig in januari. Dit is een warmere periode, maar in het weekend gaat de temperatuur weer zakken.”

Kou? Sneeuw? Helaas, daar lijkt het niet op. „In de nacht is er wel kans op vorst, en bovendien is het wat buiig. Dat betekent dat het in de vroege ochtend gerust even kan sneeuwen, maar het houdt gewoon geen stand. Overdag is het namelijk ruim boven nul. Ik snap dat mensen graag een mooie sneeuwdag willen, of hopen op schaatsweer. Maar dat zit er de komende tijd niet in.”

Klimaatverandering

Januari is historisch gezien toch een echte wintermaand. De gemiddelde temperatuur is het laagst tijdens de eerste maand van het jaar. En hoewel de meeste Elfstedentochten zijn verreden in februari (acht tegen zes), wilde het rond deze tijd van het jaar ook wel eens 16 graden vriezen.

Daarvoor is echter een combinatie van een sneeuwdek en een heldere nacht nodig. En dat zit er de komende tijd echt niet in. Bijkomend probleem is dat door klimaatverandering de temperatuur alleen maar hoger wordt.

Niet alleen bij ons, maar ook in de gebieden waar traditioneel gezien met een noordoostelijke wind ’onze’ kou vandaan moet komen.

"Veel wind en regen, weinig vorst"

Op dit moment mag het in Wit-Rusland bijvoorbeeld vriezen dat het kraakt, vanaf donderdag wordt het ook daar onvervalst kwakkelweer met temperaturen rond het vriespunt.

Meteorologen hielden voorafgaand aan de wintermaanden al niet echt rekening met stevige vorst. In de winterverwachting gaf Weeronline bijvoorbeeld aan dat december wel wat kouder winterweer zou kunnen brengen, maar dat januari en februari ronduit wisselvallig zouden verlopen.

Oftewel: veel wind en regen zonder noemenswaardige vorst. Al benadrukten de meteorologen wel dat een keertje sneeuw of vorst nooit helemaal uit te sluiten is.

Onstuimig

De conculega’s van Weer.nl sloten zich daar in de herfst bij aan, al hielden zij wat december betreft alle opties open. Het zogenoemde Amerikaanse weermodel, wat zacht weer voorspelde, bleek het bij het rechte eind te hebben.

December verliep namelijk zeer zacht en nat, me slechts een enkel winterprikje. Voor januari en februari stond volgens de winterverwachting van Weer.nl vooral onstuimig weer op het programma, al zijn er wel degelijk redenen om te denken dat het even winters kan worden. Hoop doet leven.