Saoedi-Arabië bombardeert weer doelen in Jemen

Jemenitische regeringstroepen houden zware gevechten ten oosten van de stad aan de Rode Zee met luchtsteun van de coalitie. De stad en de haven zijn van groot belang voor de bevoorrading van het land met hulpgoederen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei woensdag dat hij wil dat er een einde komt aan het geweld in Jemen. Hij riep Saudi-Arabië op te stoppen met luchtaanvallen op bewoonde gebieden in Jemen. Ook de door Iran gesteunde Houthi-rebellen moeten hun raketaanvallen op Saudi-Arabië staken. Pompeo wil dat volgende maand vredesbesprekingen beginnen onder leiding van de VN over de burgeroorlog in Jemen.

Eerder in de nacht van donderdag op vrijdag voerden troepen van de coalitie een bombardement uit op doelen van de luchtmacht bij de internationale luchthaven van de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De raketaanval was vooral gericht op een lanceerplaats van drones en ballistische raketten, zei een zegsman van de coalitie op Al-Ekhbaria TV.

Het gebied in Jemen wordt beheerst door Houthi-rebellen. Al-Masirah TV, een zender die onder controle van de Houthi’s valt, zegt dat er tot nu toe zeker dertig aanvallen zijn uitgevoerd op doelen in het gebied rond de luchthaven.