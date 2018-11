’Ook ziekenhuizen Amstelveen en Geleen in problemen’

Foto ter ilustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

Amsterdam - Nog zeker twee ziekenhuizen zitten in financieel zwaar weer: Amstelland in Amstelveen en Zuyderland in Sittard-Geleen. Dat blijkt uit hun financiële cijfers van de afgelopen vier jaar, waar Trouw over schrijft.