Recordpoging pianospelen ontspoort bijna

De Hilversummer had vandaag uitgetrokken om voor het einde van de dag alle zestien piano’s op de verschillende treinstations te bespelen, wat hem een record zou opleveren.

Maar omdat er een probleem was met de bovenleiding, strandde de trein op weg van Gouda naar Den Haag, terwijl hij nog geen toets had aangeraakt. „Al een minuut na vertrek stonden we stil”, vertelt Dennis om iets over zeven in de ochtend. „Dat is wel heel veel pech.”

Evacuatie

De passagiers werden uit de coupes geëvacueerd en moesten langs het spoor naar een parkeerplaats lopen, waarna het wachten was op vervangend vervoer. Ondanks de onfortuinlijke onderbreking is de Hilversummer ervan overtuigd dat hij zijn recordpoging, ondersteund door de NS, kan voltooien.

„Ik heb een marge ingebouwd van drie uur. Daar gaat nu heel wat van af, maar er komen bussen en anders zijn er auto’s geregeld. Ik kan sowieso verder en ben ervan overtuigd dat ik dat record alsnog ga halen.”

De Noord-Hollander speelt op iedere stationspiano maximaal drie minuten. De jonge danseres Julia zal meedansen op zes locaties.

Record verbroken

Uiteindelijk wist Dennis het record alsnog te verbreken. Na 19 uur en 15 minuten was hij erin geslaagd alle zestien stationspiano’s te bespelen. Het oude record stond op naam van Hans Jansen uit Zwolle, die in mei dit jaar vijftien NS-piano’s bespeelde in 21 uur.